عمّان 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأعلن بنك الاستثمار الأوروبي اليوم، عن تقديم تمويل بقيمة 100 مليون يورو للأردن، كجزء من استجابة فريق أوروبا للمساعدة في التخفيف من تأثير التداعيات السلبية لجائحة كورونا "كوفيد - 19"، لدعم شركات القطاع الخاص في الأردن.وقال البنك في بيان: إن هذا التمويل يندرج ضمن مبادرة دعم المرونة الاقتصادية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، الهادفة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا رئيسيًا في خلق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في الأردن.// انتهى //17:24ت م0156