حائل 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأطلقت جامعة حائل عبر منصة التدريب الافتراضي عددًا من البرامج التدريبية في عدة مجالات، تستهدف تأهيل وتطوير مهارات الملتحقين بها في مجالات التخطيط الإستراتيجي، ومهارات الإبداع الإداري، وإدارة الوقت، وأسس الجودة الشاملة، ومهارات التواصل الاجتماعي في بيئة العمل، ومهارات التعليم الإلكتروني، إضافة إلى دورة في مجال الحاسب الآلي وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة.وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والأعمال الدكتور عبدالعزيز العمرو، أن هذه البرامج تعد امتدادًا لجهود المنصة في تقديم البرامج التدريبية لأبناء الوطن في مختلف المناطق، والتي أطلقت برامجها التدريبية منذ عام 2017م، قدمت خلالها أكثر من 450 دورة تدريبية، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامج المنصة التدريبية قرابة 16000 متدرب ومتدربة من مختلف مناطق المملكة، كما عملت المنصة على إنتاج الكتب المسموعة، والأفلام التفاعلية، والحقائب التدريبية الإلكترونية، والإنفوجرافيك التعليمي، داعيًا المهتمين من الشباب الباحثين عن العمل، والموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة إلى الاستفادة من البرامج التدريبية المعلن عنها حتى نهاية العام الجامعي 1442هـ.// انتهى //18:27ت م0167