الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسإنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، سلّم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية سفير دولة الإمارات العربية المتحدة السابق لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية نظير ما قام به من جهود في تعزيز العلاقات الثنائية والمتميزة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.جاء ذلك خلال استقبال سموه للشيخ شخبوط، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وعبر سموه عن تمنياته بالتوفيق والسداد لمعاليه في مهامه الجديدة وزيرا للدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.حضر الاستقبال معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.// انتهى //18:39ت م0168