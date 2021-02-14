نجران 02 رجب 1442 هـ الموافق14 فبراير 2021 م واسأقام ميدان الهجن بنجران أمس ، سباقات الهجن الأسبوعية، لفئة "المفاريد"، وذلك ضمن موسم سباقات الاتحاد السعودي للهجن للعام الجاري.وحققت المركز الأول في الشوط "الرئيسي" ( بكار ) ومسافته 1500 متر البكرة "العبور" للمالك حمد صالح فارس آل منجم، فيما حقق المركز الأول في الشوط "الرئيسي" ( قعدان )، ومسافته 1500 مترن القعود "النايف" للمالك حمد صالح فارس آل منجم ، كما حققت المركز الأول في الشوط "الرئيسي" ( بكار ) لمسافة 1200 متر البكرة "الشبابية" للمالك مانع فرج آل رزق.وحصد المركز الأول في "الرئيسي" ( قعدان ) ومسافته 1200 متر، القعود "سياف" للمالك مقحص منيع القحطاني، وحصدت البكرة "الزعيمة" للمالك سلم محمد آل رزق المركز الأول في شوط البكار "صعوب" ومسافته 1200 متر, فيما حقق المركز الأول في الشوط الرئيسي "قعدان "صعوب"، ومسافته 1200 متر ،القعود "مصيحان" للمالك الصديق محمد أحمد.// انتهى //18:51ت م0171