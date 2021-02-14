الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أكثر من 120 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مستودع جنوب مدينة الرياض يديره مواطن ومقيمان من الجنسية اليمنية والسودانية، ما يعد مخالفة لنظام البيئة الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.وحث الرائد المالكي المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.// انتهى //19:01ت م0177