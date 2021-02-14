الخرطوم 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني الفريق ركن إبراهيم جابر اليوم، بممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة دعم السلام في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس.وجرى خلال اللقاء بحث تنفيذ ما جاء في القرار 24 - 25 الخاص بإنشاء البعثة، الذي حدد الأهداف الأربعة المتمثلة في المساعدة في التحول السياسي والمساعدة في إرساء دعائم السلام وبناء السلام وحشد الدعم.// انتهى //19:02ت م0179