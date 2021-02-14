الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسالتقى الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي اليوم في الرياض بالأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدكتور قطب سانو.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز العمل بين المجمع والندوة العالمية.وثمن الدكتور قطب جهود الندوة العالمية التنموية وما تقدمه من مشروعات وبرامج في دول عديدة، وانعكاس ذلك على دور المملكة الريادي في خدمة وتنمية المجتمعات وإسهام شعبها المعطاء في المشروعات التنموية والإنسانية.// انتهى //19:03ت م0180