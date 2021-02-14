القدس المحتلة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 119 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال فترة الاقتحامات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروا من باب السلسلة.// انتهى //19:04ت م0181