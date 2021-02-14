الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسعقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، ورشة عمل -عبر الاتصال المرئي- بعنوان "قياس مؤشرات الأداء الخاصة بالإستراتيجية الموحدة للمياه".وقدم الورشة أستاذ إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي بمملكة البحرين الدكتور وليد زباري، إضافة إلى مشاركة الدول الأعضاء والأمانة العامة.وجرى خلال الورشة استعراض مؤشرات الأداء المحدثة الخاصة بالإستراتيجية الموحدة للمياه، وتوضيح عدد من مؤشرات الأداء والموضوعات الفنية في الإستراتيجية الموحدة للمياه، وذلك لتطوير العمل الخليجي المشترك في مجال المياه.وفي نهاية الورشة اتُّفق على مراجعة بعض المؤشرات لتتماشى مع ظروف وأوضاع جميع دول مجلس التعاون.// انتهى //19:48ت م0183