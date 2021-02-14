جدة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واستقيم مبادرة ذاكرة الأدب الرقمي ، إحدى مبادرات النادي الأدبي الثقافي بجدة ، في ملتقى مكة الثقافي " كيف نكون قدوة في العالم الرقمي "غدا، ورشة عمل بعنوان ( التمكين الذاتي والكتابة ) تقدمها مي الخزاعي عبر منصة النادي عبر تطبيق (زوم) الساعة السابعة مساء .ويمكن التسجيل في الدورة من خلال الرابط التالي : http://adabijeddah.com/ .// انتهى //20:22ت م0184