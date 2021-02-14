ثقافي / "التمكين الذاتي والكتابة " ورشة عمل غدا في أدبي جدة
الأحد 1442/7/2 هـ الموافق 2021/02/14 م واس
جدة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس
تقيم مبادرة ذاكرة الأدب الرقمي ، إحدى مبادرات النادي الأدبي الثقافي بجدة ، في ملتقى مكة الثقافي " كيف نكون قدوة في العالم الرقمي "غدا، ورشة عمل بعنوان ( التمكين الذاتي والكتابة ) تقدمها مي الخزاعي عبر منصة النادي عبر تطبيق (زوم) الساعة السابعة مساء .
ويمكن التسجيل في الدورة من خلال الرابط التالي : http://adabijeddah.com/ .
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20:22ت م
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