الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسشهد ملتقى "عصامي " لتوظيف الأيتام ، الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) اليوم ، إقامة عدد من الجلسات، وتقديم أوراق العمل من قبل المتحدثين المشاركين في أول أيام المؤتمر.وتناولت جلسات اليوم الأول من المؤتمر موضوعات عدة، أبرزها دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأهيل المهارات ووظائف المستقبل، ودور جمعيات الأيتام في المملكة لتمكين الأيتام وتأهيلهم اجتماعيا ووظيفيا, وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكيفية نشأته يتيما , ودور وزارة الموارد البشرية في تسهيلات العمل عن بعد والعمل المرن, وعناصر رحلة رائد الأعمال مع خدمات وبرامج ومنشآت, وأدوات الابتكار الاجتماعي والريادة الاجتماعية في تأهيل الأيتام وتوظيفهم, ودور الأسرة في التأهيل النفسي والمهني للأبناء .// انتهى //21:14ت م0189