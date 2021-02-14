سياسي / وزير الخارجية التونسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره البوركيني
الأحد 1442/7/2 هـ الموافق 2021/02/14 م واس
تونس 2 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس
تلقى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي اليوم اتصالاً هاتفياً، من نظيره البوركيني ألفا مامادو باري .
ووفقاً لبيان وزارة الخارجية التونسية أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين, وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الأفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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