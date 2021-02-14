تونس 2 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واستلقى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي اليوم اتصالاً هاتفياً، من نظيره البوركيني ألفا مامادو باري .ووفقاً لبيان وزارة الخارجية التونسية أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين, وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الأفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:37ت م0190