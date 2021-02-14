سياسي / سمو ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء الإيطالي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
الأحد 1442/7/2 هـ الموافق 2021/02/14 م واس
الرياض 2 رجب 1442هـ الموافق 14 فبراير 2021م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة السيد ماريو دراغي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الجمهورية الإيطالية.
وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الجمهورية الإيطالية الصديق.
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22:18ت م
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