الرياض 2 رجب 1442هـ الموافق 14 فبراير 2021م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة السيد ماريو دراغي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الجمهورية الإيطالية.وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الجمهورية الإيطالية الصديق.// انتهى //22:18ت م0195