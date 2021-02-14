الدمام 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واستنظم الإدارة العامة لأنشطة المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالنشاط الكشفي في المفوضية الكشفية بإدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية غداً، حوار الأجيال الكشفي بين جيل الرواد وجيل الشباب، عبر منصة التواصل الاجتماع البلاك بورد.وأوضح مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع أن البرنامج يهدف إلى تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات الثقافية والمعرفية والفكرية بين رواد الحركة الكشفية والكشافة الشباب، للإساهم في الارتقاء ببرامج النشاط الكشفي لخدمة الوطن من خلال برنامج حوار الأجيال الكشفي، وإشاعة ثقافة الحوار بين الرواد والكشافة الشباب في المجتمع الكشفي، وتقريب وجهات النظر بينهما وتعزيز الانتماء والولاء للوطن ولولاة الأمر، وترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية، ونقل تجارب وخبرات الرواد في الحركة الكشفية إلى الجيل الحالي من الكشافة، والتعريف بأهمية الاستفادة من المهارات التقنية والمهنية في النشاط الكشفي حاضراً ومستقبلاً، و تعزيز وتأكيد الاستفادة من خبرة وتجارب الرواد في ممارسات النشاط الكشفي في جميع المراحل الكشفية.وبين أن البرنامج يشمل المحاور التالية وهي نقل التجارب والخبرات الكشفية من الرواد إلى الكشافة في استقطاب المنظمين للحركة الكشفية، والمقارنة بين برامج المعسكرات الكشفية السابقة والحالية والمجالات التقنية والمهنية المقدمة للحركة الكشفية ما بين الماضي والحاضر.// انتهى //22:33ت م0198