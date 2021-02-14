الخرطوم 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك اليوم في العاصمة الخرطوم بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان" يونيتماس" فولكر بيرتَس.وجرى خلال اللقاء بحث أولويات بعثة الـ "يونيتماس" التي تعد من أولويات الحكومة الانتقالية وعلى رأسها حشد الموارد الاقتصادية في سبيل إنجاح الفترة الانتقالية.// انتهى //22:46ت م0201