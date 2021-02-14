الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأقام ميدان فروسية الزلفي، سباقه الـ14 للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، على كأس دعم نادي سباقات الخيل للميادين، وذلك على مضمار الميدان بمحافظة الزلفي.وتكون السباق من أربعة أشواط مسافة كل شوط ٢٠٠٠متر، حيث خصص الشوط الأول للحصن وأفراس (مبتدئة)، فاز بالمركز الأول الجواد "صعاب" لإسطبل نصار النصار، فيما جاء الشوط الثاني المخصص للأفراس ( مفتوح) وفازت بالمركز الأول الفرس "بنت وهدة" لإسطبل خالد القحطاني.وحقق المركز الأول في الشوط الثالث الجواد "قوي الهمة" لإسطبل صالح الحمد.وكان كأس دعم نادي سباقات الخيل للميادين من نصيب الجواد "خير الأجواد" التابع لإسطبل غازي الثبيتي، بعد تحقيقه المركز الأول في الشوط الرابع ( شوط الكأس ) المخصص للحصن وأفراس (مفتوح ٤ سنوات فأكثر).// انتهى //22:54ت م0202