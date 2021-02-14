واغادوغو 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسالتقى الرئيس البوركيني روك مارك كريستيان كابوريه، بالعاصمة واغادوغو بنظيره المالي به نداو، وذلك على هامش قمة دول مجموعة الساحل الخمس المقرر انعقادها يوم غدٍ بالعاصمة التشادية أنجامينا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها ، إلى جانب مناقشة الوضع الأمني بمنطقة الساحل والتعاون على مستوى دول الساحل الخمس التي تضم موريتانيا وبوركينافاسو ومالي والنيجر وتشاد.// انتهى //23:45ت م0209