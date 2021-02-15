القاهرة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسرحب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالدعوة التي أطلقها الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، لعقد حوار تشاوري اليوم الاثنين، للتوصل إلى حل توافقي، يعزز من الأمن والاستقرار في الصومال، بما يحقق تطلعات الشعب الصومالي في العيش في أمن وأمان وتنمية.ودعا العسومي في بيان اليوم، الأطراف في الصومال كافة إلى الانخراط البنَّاء في هذا الحوار، وتغليب المصلحة العليا للشعب الصومالي على نحو يفضي إلى التوصل إلى اتفاق شامل، يسمح بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.وأكد العسومي على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن دعم ومساندة كافة الجهود لأستكمال مسيرة التنمية في الصومال, داعياً الدول العربية إلى تعزيز انفتاحها وتطوير علاقاتها مع الصومال على كافة المستويات وفي جميع المجالات.// انتهى //00:54ت م0002