القاهرة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسفاز فريق "كوكا كولا" على نظيره الإنتاج الحربي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر لكرة القدم.وبهذا الفوز، تأهل فريق "كوكا كولا" إلى دور الـ 16 للبطولة ذاتها، ليواجه بتروجيت الذي تأهل للدور ذاته بعد تغلبه على المقاولون العرب أمس بنتيجة 3-1.// انتهى //02:02ت م0006