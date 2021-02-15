طوكيو 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 48ر346 نقطة أو ما يعادل 17ر1% ليصل إلى 55ر29866 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 21ر13 نقطة، أو68ر0% ، ليصل إلى 09ر1947 نقطة.// انتهى //07:15ت م0013