اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الاثنين 1442/7/3 هـ الموافق 2021/02/15 م واس
طوكيو 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 48ر346 نقطة أو ما يعادل 17ر1% ليصل إلى 55ر29866 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 21ر13 نقطة، أو68ر0% ، ليصل إلى 09ر1947 نقطة.
// انتهى //
07:15ت م
0013