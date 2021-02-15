برلين 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بواقع 4426 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى مليونين و 338987 إصابة.وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 65076 بعد تسجيل 116 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية​​​.// انتهى //08:02ت م0016