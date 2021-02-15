أبها 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسقدّمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارتي الاختبارات والقبول للبنين والبنات خلال الفصل الدراسي الأول, خدمات متنوعة لـ 269963 طالبًا وطالبة, بلغ عدد السعوديين منهم 102444 طالبًا، و 9342 طالبًا من جنسيات أخرى، و 158177 طالبة منهم 85549 طالبًا وطالبة في مرحلة رياض الأطفال، و 16488 طالبة في المرحلة الابتدائية، و 29132 طالبة في المرحلة المتوسطة، و 25107 طالبات في المرحلة الثانوية، و 506 طالبات في التربية الخاصة، و 1395 طالبة في التعليم المستمر.وأوضح تقرير صادر عن إدارتي القبول والاختبارات بتعليم عسير أن الخدمات تنوعت ما بين متابعة ربط المدارس والتأكد من تحديثها مع لجان مكاتب التعليم وتفعيل التسجيل للمدارس، ومتابعة ترفيع الطلاب والطالبات والموافقة على طلبات الإضافة والرد وإغلاق البلاغات والتأكد من أعداد الشواغر، فيما جرى استكمال إجراءات القبول لـ 5096 طالبًا من مختلف الجنسيات.وأبان التقرير أنه تمت معالجة 455 حالة مختلفة، ومعالجة 4867 حالة معادلة شهادات، وتصديق مؤهلات وإصدار بدل فاقد أو تالف، ومنح شهادات إتمام للعسكريين، وتصديق خارجية، في حين بلغ إجمالي العمليات الخاصة بالطلبات ما يقارب 8723 عملية، تنوعت ما بين استفسارات عن نظامية وضعهن، ونقل داخلي وخارجي، ومنح تحديد مستوى وتعديل بيانات، وترفيع لحالات استثنائية، وكذلك نقل طلاب وطالبات مدارس الطفولة.// انتهى //08:57ت م0019