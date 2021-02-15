القاهرة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدراسة مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب في استكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي خلال جائحة كورونا.وأشارت إلى التدريب البحري العابر الذي نفذته القوات البحرية المصرية والإسبانية بنطاق البحر الأحمر بمشاركة الفرقاطة المصـرية "شرم الشيخ" ولنش الصواريخ "18 يونيو" مع سفينة الإبرار الإسبانية "ESPS CASTILLA LPD"، وذلك في إطار خطة القوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.وسلطت الصحف الضوء على المباحثات الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفنلندي بيكا هافيستو، وتناولت أخر التطورات في منطقة القرن الإفريقي وخاصةً المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي.ونشرت تأكيد اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة شكل أرضية للانطلاق نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية عبر الانتخابات العامة.وعرجت على الوضع في الأراضي الليبية، مبرزة الدعوات التي تطالب بتوحيد البرلمان المنقسم بين الشرق والغرب وبتجاوز الخلافات تمهيدًا لمناقشة إقرار الحكومة .// انتهى //09:50ت م0024