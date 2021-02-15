دومة الجندل 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسدشنت الأحوال المدنية بمنطقة الجوف مكتباً نسائياً في محافظة دومة الجندل، لتقديم خدمات السجل المدني للمواطنات، وتم إدراجه اليوم في نظام المواعيد الإلكترونية على منصة "أبشر" لاستقبال طلبات المستفيدات.ويقدم المكتب وحدات خدمات شاملة عبر صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، وتقوم بتشغيلها كوادر نسائية وطنية مؤهلة.ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب في جميع مناطق المملكة؛ بهدف خدمة المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهيل الإجراءات عليهم لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.// انتهى //10:24ت م0029