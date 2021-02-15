طريف 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسنفّذت صحة الجوف 13653 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية خلال عام 2020م, واستفاد منها 915 مريضا من المرضى المسجلين في البرنامج .وأوضحت صحة الجوف أنه تم تنفيذ 1969 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى وذلك خلال نفس الفترة عبر 11 فرقة تضم 81 كادرا .يذكر أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية و التمريضية الشاملة و متابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية و الخدمات الاجتماعية ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض .// انتهى //10:55ت م0031