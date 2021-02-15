الخرطوم 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إدانة الخرطوم أمس، العدوان الذي قامت به إثيوبيا على أراضيه، واصفة الأمر بأنه تصعيد مؤسف وسيكون لها انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.ولفتت الانتباه إلى قلق دولة جنوب السودان من نشوب حرب بين إثيوبيا والسودان إثر الانتشار العسكري الكثيف على حدودهما.ونشرت صحف الخرطوم إعلان رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أمس، عن بدء تعبئة الموارد الاقتصادية والمساعدة الإنمائية للسودان، إضافة إلى دعم مؤتمر الاستثمار المقرر عقده في العاصمة الفرنسية باريس مايو المقبل.وأخبرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين في منطقة “مستري” بولاية غرب دارفور إثر تجدد المعارك القبلية في المنطقة.وسلطت صحف الاثنين الضوء على تأييد المحكمة القومية العليا في السودان أمس، أحكام الإعدام الصادرة بحق 29 عنصرًا من جهاز المخابرات العامة السوداني .ونقلت عن متعاملون في أسواق العملات الأجنبية الموازية، إن قيمة العملة السودانية انخفضت مجددًا، حيث جرى تداول الدولار الواحد بـ 380 جنيها سودانيا في معاملات أمس.وركزت صحف السودان على تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً أمس من نظيره الفنلندي بيكا ها فيستو، وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات في منطقة القرن الإفريقي وخاصةً المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي.// انتهى //10:56ت م0032