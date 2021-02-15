بيروت 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بارتفاع حدة التوتر السياسي بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بعد فشل الاجتماع الأخير الذي عقد بينهما في القصر الرئاسي للبحث في حل الأزمة الحكومية المستفحلة مما ينذر باتجاه الأمور نحو تصعيد كبير.وأشارت إلى مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية أمس المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في جرائم إسرائيل ومستوطنيها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومحاسبة المسؤولين عنها.ولفتت صحف الاثنين الانتباه إلى إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس إلقاء القبض على عصابة الموت في محافظة البصرة المسؤولة عن عمليات اغتيال الناشطين المشاركين في الاحتجاجات.وأخبرت عن إعلان وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس أن بلاده تتطلع لاستئناف مفاوضات سد النهضة، مشددًا على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء.وسلطت الضوء على تأكيد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أمس أن جميع الفرضيات المتعلقة بأصل فيروس كورونا ما زالت مطروحة وذلك بعد عودة بعثة تحقيق تابعة للهيئة الأممية من الصين.وأوردت صحف لبنان تأكيد المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث أمس أن واشنطن بعيدة عن العودة للاتفاق مع إيران لعدم وفائها بالتزاماتها، مشددة على أن الشراكة العسكرية مع المملكة العربية السعودية وثيقة ومستمرة.// انتهى //11:00ت م0034