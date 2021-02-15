لندن 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإعلان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، تحقيق هدف تطعيم المجموعة الأولى الحرجة ضد فيروس كورونا المستجد بعد تلقي أكثر من 15 مليون شخص الجرعات اللازمة من اللقاح.وتناولت على صعيد متصل أنباء عن رفض الحكومة مطالب نواب رفع إجراءات الإغلاق التام في إنجلترا مطلع شهر مايو القادم، ملوحة بالاستعاضة عن ذلك بإجراء تقييم للأوضاع الصحية في البلاد واتخاذ الإجراءات المناسبة حسب ما تقتضيه الضرورة.وفي الشأن العربي، قالت صحف لندن إن الشباب الليبي بات ضمن شريحة المهاجرين إلى أوروبا بعد أن كانت بلادهم معبرًا للقادمين من أفريقيا وبعض الدول العربية، وذلك في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة هناك.دولياً، تناولت الصحف استمرار الاحتجاجات في ميانمار، والمطالبات المحلية والدولية بإطلاق سراح الموقوفين المدنيين.وعرجت صحف بريطانيا على مطالبة نواب ديمقراطيين وجمهوريين بإنشاء مفوضية خاصة للتحقيق في حادثة اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي.// انتهى //12:43ت م0060