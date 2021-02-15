مكة المكرمة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسنفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية الغزة الفرعية جولاتها الرقابية على "56" منشأة ضمن نطاق البلدية؛ للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع، نتج عنها رصد عددٍ من المخالفات الصحية المتعلقة بالصحة العامة، وجرى بحقها تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.كما قامت الفِرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية بجولة رقابية على المنشآت الغذائية ضمن نطاقها الإشرافي، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وصلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع، أسفرت عنها مصادرة 15 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.وأكَّدت الأمانة حرصها على تكثيف الجولات الرقابيّة على جميع المحلات الغذائية في نطاق البلديات ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.// انتهى //12:45ت م0061