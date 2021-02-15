عمّان 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسبحثت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية المهندسة مها علي ،اليوم، مع نظيرها العراقي منهل عزيز الخباز، آخر التطورات المتعلقة بمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والإجراءت والدراسات الأولية اللازمة لها.وأكد الوزيران ضرورة تسريع الإجراءات بهذا الخصوص، والتوصية بتشكيل لجنة توجيهية مشتركة تضم الجهات المختصة في كلا البلدين لغرض متابعة سير العمل في المشروع.// انتهى //12:46ت م0063