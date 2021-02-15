حائل 3 رجب 1442هـ الموافق 15 فبراير 2021م واستنطلق منافسات المرحلة الثانية من موسم سباقات ميدان الفروسية بمنطقة حائل يوم الأربعاء القادم، وذلك على ميدان الفروسية بحائل.وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر حسن التبيناوي أنه تم اعتماد جدول المرحلة الثانية من منافسات سباقات الفروسية، حيث سيتم احتضان 6 سباقات بواقع سباق كل يوم أربعاء من كل أسبوع، موضحاً بأنه تم رصد 14 سيارة من قبل الداعمين بالإضافة إلى كؤوس وجوائز مخصصة لبقية الأشواط، مشيرًا إلى أن كأس إمارة منطقة حائل من ضمن حفلات هذا الموسم بناء على توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.// انتهى //12:48ت م0064