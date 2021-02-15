بروكسل 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسيعقد وزراء دفاع الناتو اجتماعاً عبر الاتصال المرئي يومي الأربعاء والخميس ، وهو الأول لهم منذ تولي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن منصبه الجديد.ويبحث الوزراء عددا من المسائل التي تتعلق بسير عمل الحلف وسياسة الانفاق الدفاعي والموقف في أفغانستان.ومن المقرر أن يوافق وزراء دفاع الحلف الأطلسي على خطة عمليات جديدة لمهمة التدريب الأطلسية في العراق ووفق التوجيه الصادر عن الناتو في أكتوبر الماضي .// انتهى //12:50ت م0067