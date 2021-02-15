ملبورن 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واستأهل الإسباني رافاييل نادال إلى دور الثمانية من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدما تغلب على الإيطالي فابيو فونيني 6 / 3 - 6 / 4 - 6 / 2 اليوم ضمن منافسات الدور الرابع لأولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.وواصل نادال، المصنف الثاني للبطولة الحائز 20 لقبًا في بطولات جراند سلام، انطلاقته القوية في أستراليا المفتوحة، حيث لم يخسر أي مجموعة حتى الآن، وحسم مباراته أمام فونيني المصنف الـ 16 للبطولة خلال ساعتين و 16 دقيقة.ويلتقي نادال في دور الثمانية، الفائز في مباراة الدور الرابع بين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والإيطالي ماتيو بيريتيني.// انتهى //12:51ت م0068