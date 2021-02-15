مكة المكرمة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، بالعاصمة المقدسة التزام المتسوقين في المراكز والأسواق والمولات التجارية التقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وتتابع أمانة العاصمة المقدسة عبر فرقها الميدانية تطبيق أصحاب المجمعات ومراكز التسوق للإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة وصحة المرتادين من إجراء المسح النشط وتوفير تطبيق توكلنا و أجهزة قياس درجة حرارة الجسم وتعيين ضابط اتصال من رجال الأمن للتنسيق في تنظيم المتسوقين ووضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحلات التي يحصلبها زحام متسوقين لتنظيم عملية الدخول وتوفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين .ودعت إدارة المراكز والأسواق والمولات التجارية بالعاصمة المقدسة لتعاون المواطنين والمقيمين لتفادي الزحام والتقيد بوضع التنظيم في الدخول والخروج وضرورة تفعيل تطبيق توكلنا و ارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم الأيدي وعدم اصطحاب الأطفال وترك المسافات بما لا يقل عن مترين بين المتسوقوالآخر لكي يتحقق الهدف المرجو من تطبيقهذه الاحترازات في تأمين السلامة والصحة للجميع .// انتهى //12:53ت م0069