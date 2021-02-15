الجزائر 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بمواصلة الرئيس عبد المجيد تبون مشاوراته مع الطبقة السياسية، بشأن أجندة الانتخابات البرلمانية والبلدية المقررة قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى استقبال الرئيس تبون أمس رؤساء أحزاب حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني وجبهة القوى الاشتراكية.وتابعت مستجدات الوضع الوبائي، لافتة إلى قرار رئاسة الوزراء، أمس، تمديد الحجر الصحي الجزئي لمدة 15 يوما أخرى في 19 محافظة بينها العاصمة الجزائر، مقرّة أيضا الفتح الكلي للمساجد وأماكن الترفيه والمقاهي.وتطرقت إلى الوضع في ليبيا، مخبرة عن عقد مجلس النواب الليبي اليوم، جلسة في مدينة صبراته غرب البلاد، بهدف دعم جهود توحيده، وانتخاب رئيس جديد له، خلفا لعقيلة صالح، تنفيذا لمخرجات منتدى جنيف.وتحدثت صحف الإثنين عن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، بتبرئة الرئيس السابق دونالد ترمب من التهمة الموجهة إليه بالتحريض على أعمال الشغب في مبنى الكونغرس لعدم حصول طلب الإدانة على أصوات كافية من قبل الأعضاء.// انتهى //13:00ت م0072