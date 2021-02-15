عمّان 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية وزارة الصحة الفلسطينية الشحنة السادسة من المساعدات السعودية التي تشتمل على الأجهزة والمستلزمات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث تم تسيير الشحنة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة في تصريح صحفي " إن عدد القوافل التي تم تسييرها بتبرع من المركز بلغ 6 قوافل تحمل المستلزمات الطبية والأجهزة والأدوية، ليتم إيصالها إلى وزارة الصحة من خلال السفارة الفلسطينية في عمان.وأشادت الكيلة بدعم المملكة للوزارة، مقدمة شكرها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولمركز الملك سلمان للإغاثة على الجهود في تسيير قوافل المساعدات للشعب الفلسطيني.ويأتي توزيع الشحنة في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة عبر المركز للوقوف مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.// انتهى //14:19ت م0087