القاهرة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسنظمت جامعة الدول العربية اليوم أعمال "اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان" عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي كل من الدول المصدقة والمنضمة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان العربية والأمانة العامة للجامعة العربية (إدارة المعاهدات والقانون الدولي -إدارة حقوق الإنسان).وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن الاجتماع مخصص للنظر في "مقترح تعديل مسمى "لجنة حقوق الانسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان" المقدم من دولة الكويت.وقالت إن انعقاد الاجتماع يأتي تنفيذا للتوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية "47" في فبراير الماضي والتي أقرها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، مشيرة إلى أنه سيتم رفع نتائج وتوصيات الاجتماع إلى الدورة "155" المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بداية مارس 2021 لاعتمادها.// انتهى //14:24ت م0088