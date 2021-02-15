نجران 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسرأس صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، رئيس مجلس المنطقة، عبر الاتصال المرئي اليوم , الدورة الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي الجاري ، لاستعراض الميزانية المعتمدة للجهات الحكومية بالمنطقة.وأكد سموه أهمية العمل بالمرتكزات السبعة التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، -رعاه الله- عند صدور الميزانية العامة للدولة لهذا العام ، وهي إعطاء الأولية لحماية صحة المواطن والمقيم وسلامتهم، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية والتنموية، وتحقيق مستهدفات الرؤية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد."ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بما تشهده المملكة من تسارع في التنمية، برؤية سمو ولي العهد ــ حفظه الله ــ 2030 ، وما أعلنه سموه بعد إقرار ميزانية من عدة مشاريع واستراتيجيات، وقال " إن رؤية المملكة واقع، ونسارع الزمن، ونسبق العالم اقتصاديًّا وتنمويًّا واجتماعيًّا.. ما يدفعنا لبذل المزيد والمزيد، لمواكبة هذه الرؤية الطموحة، بالعمل الجاد، عبر بوابة الإخلاص والصدق والأمانة".ورحّب سموه بتكليف الدكتور حمد لسلوم أمينًا للمجلس، متمنيًا له التوفيق في مهمته بما يحقق التكامل والتنسيق مع الجهات والمجتمع، لتحقيق أهداف المجلس، كما شكر أمين المجلس السابق المهندس مرشد مرشد على ما قدمه طيلة فترة خدمته .// انتهى //14:30ت م0090