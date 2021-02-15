نجامينا 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسالتقى الرئيس التشادي إدريس ديبي، نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني الذي يزور التشاد حاليا .وتناول اللقاء سبل دفع علاقات التعاون الثنائي إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .وكان الرئيس الموريتاني قد غادر بلاده أمس متوجها إلى نجامينا للمشاركة في الدورة السابعة لقمة مجموعة دول الخمس بالساحل التي تبدأ أعمالها اليوم بالعاصمة نجامينا.وقد بدأ رؤساء الدول الخمس التوافد على نجامينا للمشاركة في القمة، التي ستنتقل خلالها الرئاسة الدورية لمجموعة الخمس في الساحل، من الرئيس محمد ولد الغزواني، إلى إدريس ديبي.// انتهى //14:32ت م0091