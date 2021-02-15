القاهرة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسأعلنت جامعة الدول العربية عن عقد الاجتماع التاسع للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب غدا ولمدة يومين وذلك في إطار التحضيرات لأعمال الدورة "54" لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي المقرر انعقادهما يومي 14-15 مارس المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها اليوم إن الاجتماع سيناقش الموضوعات المدرجة على أجندة اجتماعات الدورة الوزارية ومكتبه التنفيذي ومنها تداعيات جائحة فيروس"كورونا" على المنطقة العربية في المجال الصحي ، وخطة العمل الإستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، والتعاون العربي الصيني في المجال الصحي، والتعاون العربي الأمريكي لمواجهة جائحة "كوفيد -19" .وأوضحت أبو غزالة أن الاجتماعات ستناقش أيضا توحيد التشريعات الصحية في الدول العربية، والإستراتيجية العربية للصحة والبيئة وتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية والإستراتيجية العربية لكبار السن وقرار مجلس وزراء النقل العرب بشأن المقاربة التي تبناها الاتحاد الأوربي لإعادة إطلاق النقل الجوي وتعافيه، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية وجائزة الطبيب العربي.وأشارت الأمين العام المساعد بالجامعة العربية إلى أن اللجنة سترفع مشروع جدول الأعمال والتوصيات إلى مجلس وزراء الصحة العرب الذي سيعقد دورته "54" في شهر مارس المقبل.// انتهى //14:34ت م0092