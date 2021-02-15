الدمام 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، مدير مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالمنطقة سلطان المطيري وعددا من مرافقيه.ونوه سموه بالدور الذي تقوم به الهيئة لتعزيز الحقوق للمستفيدين، مثمناً الدور الإصلاحي لها تجاه المشمولين بالنظام، وحفظ الأموال وتنميتها.فيما قدم المطيري عرضًا عن خطط ومهام الهيئة في الوصاية على أموال القاصرين والاستفادة من التقنية الحديثة في بيئة العمل.// انتهى //14:38ت م0093