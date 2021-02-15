عام / سمو الأمير بدر بن سلطان بستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة
الاثنين 1442/7/3 هـ الموافق 2021/02/15 م واس
جدة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة في الإمارة بجدة اليوم، مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير.
واستمع سموه إلى شرح عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة خلال جائحة كورونا، والخطط المستقبلية الرامية لتطوير لخدمات الطبية وزيادة الطاقة السريرية في مستشفيات محافظات المنطقة.
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14:40ت م
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