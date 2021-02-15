جدة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة في الإمارة بجدة اليوم، مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير.واستمع سموه إلى شرح عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة خلال جائحة كورونا، والخطط المستقبلية الرامية لتطوير لخدمات الطبية وزيادة الطاقة السريرية في مستشفيات محافظات المنطقة.// انتهى //14:40ت م0097