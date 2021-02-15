الدمام 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ فهد بن رشيد المهيريس بمناسبة تكليفه مديرا للفرع.ونوه سموه بجهود الرئاسة في توعية المجتمع والإجابة على تساؤلاتهم التي تهم دينهم ودنياهم، مؤكدا أهمية العمل على نشر ثقافة الاعتدال والوسطية التي يحث عليها الدين الحنيف.// انتهى //14:41ت م0098