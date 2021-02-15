القدس المحتلة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واساعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة شبان فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة .ونقلت مصادر محلية عن أمين سر اللجنة التنظيمية في حركة "فتح" ببيت حنينا عامر عوض أن مجموعة كبيرة من شرطة الاحتلال وأجهزتها المخابراتية داهمت منازل الشبان (محمود أبو طاعة، وأحمد أبو طاعة، ومعتز بسيسو، وعلي الدر) واعتقلتهم بعد تفتيش مذلٍّ لمنازلهم.// انتهى //15:57ت م0138