رام الله 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 وفيات، و1048 إصابة جديدة بكورونا، و915 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات ، لافتة النظر إلى وجود 63 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //15:59ت م0139