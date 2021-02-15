كينشاسا 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسقُتل 11 شخصا بهجوم على موقعين عسكريين شنّه مسلحون في مدينة لوبومباشي بالكونغو الديمقراطية بينهم 4 من قوات الأمن ومدنيين.وأكد مسؤول رسمي بالمدينة أنه تم استهداف ثكنتين عسكريتين خلال الهجوم الذي نفذته ميليشيا "باكاتا كاتانغا" الانفصالية .يُذكر أن مدينة لوبومباشي هي عاصمة منطقة كاتانغا الغنية بالمعادن، وتشهد بشكل متكرر عمليات تسلل ينفذها مسلحون ينتمون إلى ميليشيات انفصالية.// انتهى //16:01ت م0140