سياسي / مقتل 11 شخصاً في هجوم على ثكنتين عسكريتين بالكونغو الديمقراطية
الاثنين 1442/7/3 هـ الموافق 2021/02/15 م واس
كينشاسا 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس
قُتل 11 شخصا بهجوم على موقعين عسكريين شنّه مسلحون في مدينة لوبومباشي بالكونغو الديمقراطية بينهم 4 من قوات الأمن ومدنيين.
وأكد مسؤول رسمي بالمدينة أنه تم استهداف ثكنتين عسكريتين خلال الهجوم الذي نفذته ميليشيا "باكاتا كاتانغا" الانفصالية .
يُذكر أن مدينة لوبومباشي هي عاصمة منطقة كاتانغا الغنية بالمعادن، وتشهد بشكل متكرر عمليات تسلل ينفذها مسلحون ينتمون إلى ميليشيات انفصالية.
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16:01ت م
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