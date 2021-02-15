بريدة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم, رجل الأعمال عبدالله العثيم.وثمن سموه تبرع العثيم بـ20 ألف بطاقة تسوق بقيمة مليوني ريال لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة، التي تعكس التكاتف الاجتماعي النبيل.من جهته أكد العثيم أن ما يقدم من عطاء من خلال المساعدات المادية والعينية واجب ديني ووطني يسهم في دعم المحتاجين.حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق، والمشرف العام على الشؤون التنموية بإمارة القصيم فهد الدبيخي.// انتهى //16:06ت م0142