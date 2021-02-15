الرياض 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 8 مساجد مؤقتاً بخمس مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ثمانية أيام 70 مسجداً، وجرى إعادة فتح 57 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية ، وذلك في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم .وبيّنت الوزارة أن المساجد المغلقة أربعة منها في منطقة الرياض، ومسجد في منطقة المدينة المنورة، ومسجد في محافظة الوجه بمنطقة تبوك، ومسجد في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، ومسجد في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة.كما أشارت الوزارة إلى فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، أربعة منها بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.وجددت الوزارة في ختام بيانها دعوة المصلين إلى الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واستشعار المسؤولية تجاه بيوت الله ومرتاديها ، مؤكدة أن عدم الالتزام بالتدابير الوقائية قد يعرّض الجميع للخطر.// انتهى //16:17ت م0146