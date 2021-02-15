هرجيسا 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في مدينة هرجيسا مشروع توزيع 4,696 سلة غذائية تزن 492 طنًا للنازحين المتضررين في صوماليلاند، يستفيد منها 28,176 شخصًا، ويستهدف المشروع أربعة مخيمات بإقليمي "مرودي جيح" و "توجطير".ورفع رئيس الهيئة الوطنية للاجئين والنازحين بصوماليلاند عبد الكريم محمد، الشكر لحكومة المملكة على وقوفها ودعمها الدائم لأشقائهم في صوماليلاند، معربًا عن تقديره لجهود المركز في أفريقيا، ومبادراته لتقديم الإغاثة العاجلة، للنازحين والمتضررين و الفئات الأشد ضعفًا.من جانبه أكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا بالإنابة يوسف الرحمه، حرص المركز على تقديم المساعدات للأشقاء في صوماليلاند الذين تضرروا من جائحة كورونا، موضحًا أن السلة الغذائية الواحدة تزن 105 كيلوغرامات، وتكفي الأسرة المستفيدة لمدة شهر.ويأتي توزيع هذه السلال الغذائية امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للأشقاء في الصومال.// انتهى //16:19ت م0147