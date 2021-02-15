أبها 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير اليوم، مبادرة تربوية جديدة تحت شعار " بادر لتعليم ذوي الإعاقة".وأوضح مدير تعليم المنطقة سعد الجوني أن المبادرة تهدف إلى الاستفادة من المعلمين والمعلمات ذوي المؤهلات الإضافية؛ لتطوير أساليب التعليم لذوي الإعاقة.وأشار إلى أن المبادرة تهدف كذلك إلى دعم معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة لرفع جودة التعليم وتطويره، وتعزيز مبدأ التعليم المستمر لذوي الاعاقة، وزيادة الإنتاجية من خلال إيجاد الكوادر المؤهلة لتعليم التربية الخاصة، واستثمار المؤهلات الإضافية عبر عدة مراحل تشمل التحضير والتحقق والاستثمار.// انتهى //16:25ت م0149